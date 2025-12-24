Incidente nella notte doppia denuncia | rifiuta di sottoporsi all' alcoltest e non ha la patente

Nella notte si è verificato un incidente nel Ferrarese, con due persone denunciate. Uno dei conducenti, trovato in stato di ebbrezza, si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest e non aveva la patente. Questo episodio evidenzia la persistente problematica dell’uso di sostanze al volante e la necessità di maggiore attenzione sulla sicurezza stradale nella zona.

Ubriachi al volante. E’ il preoccupante fenomeno che continua a manifestarsi anche sulle strade del Ferrarese. Nello specifico, solo nel corso dell’ultimo fine settimana, i carabinieri di Copparo hanno denunciato tre persone (di cui una vittima di un incidente), trovate con valori alcolemici. 🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

