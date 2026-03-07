Valeria Marini in lacrime per uno sketch di Frassica | le scuse social accendono il dibattito i social si dividono

Durante la trasmissione La Volta Buona, Valeria Marini si è commossa in diretta, piangendo per una battuta di Nino Frassica sul palco del Festival di Sanremo. Dopo l’episodio, l’attrice ha pubblicato un messaggio di scuse sui social, generando reazioni diverse tra gli utenti. Il dibattito si è acceso tra chi sostiene e chi critica le scuse pubblicate.

Valeria Marini è scoppiata in lacrime durante la trasmissione La Volta Buona a causa di una battuta fatta da Nino Frassica sul palco del Festival di Sanremo. Il comico aveva ironizzato sui suoi “ baci stellari ” e su un presunto ritocco alle labbra, parole che la showgirl ha definito “ dolorose ” e “ offensive “. Dopo lo sfogo televisivo, Frassica ha chiesto scusa via social, pubblicando un video del 2019 in cui la stessa battuta era stata accolta con risate. Nonostante le scuse private, Marini ha chiesto un chiarimento pubblico, sottolineando il bisogno di rispetto per chi lavora nel mondo dello spettacolo. L’episodio mette in luce quanto una battuta, anche se non intenzionalmente offensiva, possa ferire profondamente quando tocca aspetti personali. 🔗 Leggi su Screenworld.it

