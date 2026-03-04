Valeria Marini contro Nino Frassica mi ha offesa a Sanremo | le lacrime e la richiesta di scuse pubbliche

Valeria Marini ha accusato Nino Frassica di averla offesa durante il Festival di Sanremo, dove il comico ha fatto una battuta che ha suscitato la sua reazione. La showgirl ha espresso il suo disappunto, visibilmente commossa, e ha chiesto pubblicamente delle scuse. La vicenda ha attirato l'attenzione dei media, mentre Marini ha condiviso le sue emozioni in un'intervista.

A più riprese Valeria Marini ha fatto avanti e indietro nello studio di Caterina Balivo durante la puntata de La volta buona, in lacrime, ripensando alla battuta fatta da Nino Frassica nel corso del Festival di Sanremo 2026. Ora la showgirl pretende le scuse pubbliche del comico, che già avrebbe provveduto a scusarsi in privato. Ma questo all'attrice di Bambola non basta. Valeria Marini attacca Nino Frassica Con sommo sbigottimento di Caterina Balivo, nel corso della puntata de La volta buona andata in onda mercoledì 4 febbraio Valeria Marini si è lasciata andare in uno sfogo contro Nino Frassica. Il Festival di Sanremo 2026 è terminato sabato 28 febbraio, e i fumi della kermesse ancora aleggiano sul piccolo schermo. "Nino Frassica ha fatto una battuta molto offensiva su di me a Sanremo": Valeria Marini scoppia in lacrime. A "La Volta Buona" Valeria Marini ha spiegato di essersi sentita offesa dalla battuta fatta su di lei da Frassica nel corso della finale del Festival. Nino Frassica mi ha offesa a Sanremo 2026, lo sfogo di Valeria Marini a La Volta Buona. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Valerina Marini è scoppiata in lacrime ricordando l'imitazione di Nino Frassica a Sanremo 2026. Valeria Marini in lacrime e offesa da Nino Frassica: Ci sono rimasta malissimo. Lo sfogo da Caterina Balivo. La showgirl ha raccontato di non avere digerito la battuta del comico sulle sue labbra al Festival di Sanremo di Carlo Conti: cosa ha detto a La Volta Buona. "Mi ha offesa". Valeria Marini in lacrime a La Volta Buona, poi lascia lo studio: è successo tutto a Sanremo. «È stato terribilmente offensivo».