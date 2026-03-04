Valeria Marini in lacrime sull'imitazione di Frassica a Sanremo | Aspetto le scuse e lascia lo studio

Valeria Marini, ospite di Caterina Balivo, si è emozionata e ha lasciato lo studio dopo aver parlato dell’imitazione di Nino Frassica a Sanremo 2026. La donna ha chiesto delle scuse per l’episodio, visibilmente commossa e in lacrime, e ha espresso il desiderio di riceverle. La scena si è svolta durante una trasmissione televisiva, suscitando attenzione tra i presenti.

Valeria Marini, ospite di Caterina Balivo, è scoppiata in lacrime ricordando l'imitazione che Nino Frassica ha messo in scena sul palco di Sanremo 2026. Un momento di spettacolo che la showgirl ha bollato come "terribilmente offensivo", per poi abbandonare lo studio. 🔗 Leggi su Fanpage.it Valeria Marini è furiosa con Nino Frassica, scoppia a piangere e lascia lo studio furibonda: il VIDEOLe battute di Sanremo continuano a far discutere anche a distanza di giorni dalla fine del Festival. “Ma avete visto che mi ha fatto?”. Valeria Marini lascia lo studio in lacrimeUn momento di forte tensione ha segnato l’ultima puntata de La Volta Buona, dove Valeria Marini è stata protagonista di una reazione che ha lasciato... Tutti gli aggiornamenti su Valeria Marini. Temi più discussi: Sara Tommasi: Se tornassi indietro mi farei curare. Mi piacerebbe fare qualcosa in tv con Valeria Marini; Domenica In, Mara Venier rovina la sorpresa di Conti: Ecco chi apre il Festival. Poi De Andrè in lacrime e la 'cazzimma' di Bortuzzo; Mps, Luigi Lovaglio fuori dalla lista: attesa per il Cda; Fine dell’inverno, tornano sole e caldo in anticipo: le previsioni meteo. Valeria Marini scoppia in lacrime e lascia la diretta TV: la reazione alla battuta di Nino Frassica a Sanremo 2026Valeria Marini scoppia in lacrime e lascia lo studio de La Volta Buona parlando della battuta di Nino Frassica al Festival di Sanremo 2026. donnaglamour.it Valeria Marini lascia in lacrime La Volta Buona (video): Così Nino Frassica mi ha offesa. Balivo basitaValeria Marini, in lacrime, ha abbandonato temporaneamente lo studio de La Volta Buona, trasmissione di Rai 1 condotta da Caterina Balivo. La showgirl romana è scoppiata a piangere quando la padrona d ... gossipetv.com #ValeriaMarini piange a #LaVoltaBuona e lascia lo studio. La colpa è della battuta fatta da #NinoFrassica durante l'ultima puntata del #FestivaldiSanremo Poco fa la Marini è stata ospite da #CaterinaBalivo e la conduttrice le ha chiesto cosa ne pensava della facebook Valeria Marini in lacrime a #LaVoltaBuona per le battute di Nino Frassica a #Sanremo2026sul suo conto. x.com