Sipos dal dischetto | Lecco di misura sulla Triestina
Il Lecco conquista tre punti importanti a Trieste, superando una Triestina combattiva. La partita si mantiene equilibrata, con entrambe le squadre che mostrano alcune difficoltà fisiche e rischi di troppo. Nonostante le difficoltà, i lombardi riescono a portare a casa la vittoria, mantenendo vive le speranze di avvicinarsi al secondo posto occupato dal Brescia.
E fa esordire il nuovo acquisto Basili.
