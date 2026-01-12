Nel match di Serie C girone A, il Lecco conquista tre punti grazie a un rigore realizzato da Sipos. La partita, caratterizzata da una forte pressione da parte della Triestina, si conclude con il risultato di 1-0 per i padroni di casa. Con questa vittoria, il Lecco mantiene la posizione in classifica, continuando a inseguire la Union Brescia, seconda in graduatoria.

Un gol su rigore di Sipos permette al Lecco di superare di misura la Triestina e di rimanere incollato alla Union Brescia seconda della classe. Partita complicata per il Lecco, grazie ad una Triestina pimpante che parte forte e sfiora per prima il gol al 15’ grazie ad un gran tiro di Cernigoj appena a lato. Al 27’ Kliajic entra in area dalla sinistra ma strozza la conclusione e Furlan para senza problemi. Il Lecco si sveglia e, dopo un tiro in diagonale di Kritta parato da Matosevic, va in vantaggio. Cross di Kritta dalla sinistra, Rizzo anticipa Cernigoj che lo fa cadere a terra. Rigore, confermato anche dopo la Fvs. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Serie C girone A, gara decisa dal rigore di Sipos. Lecco soffre, ma conquista i tre punti con la Triestina

Sipos dal dischetto: Lecco di misura sulla Triestina

