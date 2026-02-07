Valencia-Real Madrid domenica 08 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici I Blancos soffrono a Mestalla?
Questa sera al Mestalla il Valencia sfida il Real Madrid in una partita che promette emozioni. I Blancos arrivano in un momento complicato e potrebbero soffrire in trasferta, mentre i padroni di casa vogliono sfruttare il calore del loro stadio per conquistare punti importanti. La sfida si accende alle 21:00, con le formazioni pronte a darsi battaglia.
Il Valencia non è più la squadra di qualche anno fa, che spesso e volentieri si proponeva di fare da guastafeste e aveva un livello di rosa molto alto ma la sfida contro il Real Madrid ha sempre un sapore speciale e Mestalla sarà come al solito caldissimo. I Blancos continuano a convincere poco: dall’arrivo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Valencia-Real Madrid (domenica 08 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Le Merengues inseguono il primato
Questa domenica sera, alle 21, il Valencia ospita il Real Madrid in una partita che promette emozioni forti.
