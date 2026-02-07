Domani sera alle 21, al Mestalla, il Valencia riceve il Real Madrid in una partita che si preannuncia caldissima. I Blancos arrivano in un momento difficile e potrebbero soffrire in trasferta, mentre i padroni di casa sperano di sfruttare il pubblico di casa per ottenere un risultato positivo. La sfida si preannuncia intensa, con le formazioni ufficiali pronte a scendere in campo e i pronostici che restano aperti.

Il Valencia non è più la squadra di qualche anno fa, che spesso e volentieri si proponeva di fare da guastafeste e aveva un livello di rosa molto alto ma la sfida contro il Real Madrid ha sempre un sapore speciale e Mestalla sarà come al solito caldissimo. I Blancos continuano a convincere poco: dall’arrivo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Valencia-Real Madrid (domenica 08 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I Blancos soffrono a Mestalla?

Questa sera al Mestalla il Valencia sfida il Real Madrid in una partita che promette emozioni.

Questa domenica sera, alle 21, il Valencia ospita il Real Madrid in una partita che promette emozioni forti.

Valencia-Real Madrid, le formazioni ufficiali: Garcia con Mbappé, Unai Nunez dal 1'La domenica di Liga termina con Valencia-Real Madrid, match valido per la 23^ giornata. Moduli speculari da parte dei due tecnici Corberan e Arbeloa, entrambi in campo con il 4-4-2. Nel Valencia due e ... msn.com

Valencia-Real Madrid, un classico spagnolo: il pronostico di DDDIl pronostico della redazione di DDD sulla sfida tra Valencia e Real Madrid valida per la ventitreesima giornata di campionato ... derbyderbyderby.it

Convocatoria del Real Madrid para enfrentar al Valencia. Lesionados: Éder Militão Rodrygo Mendy Jude Bellingham Sanción: Vinicius Júnior Vuelven: Trent Rüdiger facebook