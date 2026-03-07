Valditara smonta le bugie della sinistra sulla carta dei docenti | Nessun taglio spesi 1,3 miliardi in quattro anni

Il ministro dell’istruzione ha chiarito che non ci sono tagli alla carta dei docenti, evidenziando come siano stati spesi 1,3 miliardi di euro negli ultimi quattro anni. Ha inoltre affermato che le polemiche sulla riduzione delle risorse sono strumentali e derivano da una comprensione errata della misura da parte di chi l’ha ideata. La sua dichiarazione mira a smontare le critiche provenienti dalla sinistra in merito a questa questione.

Il titolare della pubblica istruzione ricorda che ai tempi di Renzi erano esclusi i precari e conferma gli investimenti del governo "Qualsiasi polemica su una diminuzione delle risorse destinate alle finalità della carta appare strumentale e riflette una concezione impropria della misura da parte di chi a suo tempo la decise". Lo afferma il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, che, in merito alla carta docente, rivendica l'ampliamento della platea ai precari e l'incremento delle risorse per la formazione. Smontando le fake news diffuse dalla sinistra. "Quando il governo Renzi adottò la carta del docente- spiega Valditara – erano stati immotivatamente esclusi tutti i docenti precari.