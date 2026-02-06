L' ombra del Cremlino sui Giochi | Leonardo e il sito di Milano Cortina nel mirino degli hacker russi
Gli hacker russi del gruppo “Noname057” rischiano di colpire i Giochi di Milano Cortina. La minaccia si fa più concreta dopo che sono state rilevate attività sospette sui sistemi informatici legati all’evento. Le autorità italiane stanno monitorando attentamente la situazione, preoccupate per possibili attacchi che potrebbero mettere a rischio la sicurezza delle Olimpiadi. Per ora nessun danno concreto, ma la tensione resta alta.
Possibili attacchi dal gruppo hacker filorusso “Noname057” in Italia che avrebbe come bersaglio quello delle Olimpiadi Milano Cortina. Proprio oggi si terrà la cerimonia di apertura ma, secondo quanto ci risulta, proprio poche ore fa il CNAIPIC (Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche), l’unità specializzata della Polizia Postale dedita alla prevenzione e repressione dei crimini informatici contro infrastrutture critiche, che opera costantemente per proteggere i sistemi digitali nazionali da attacchi cibernetici, avrebbe individuato la lista dei possibili target di un eventuale attacco informatico di tipo DDos e tra i principali siti oggetto di attacco ci sarebbero “leonardo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Milano-Cortina, Olimpiadi sotto attacco degli hacker russi. Dal Coni a Leonardo, ecco i siti a rischio
Questa notte, alcuni siti legati alle Olimpiadi di Milano-Cortina sono stati colpiti da attacchi hacker provenienti dalla Russia.
Attacchi hacker russi sventati, Tajani: “Nel mirino siti Farnesina e Milano-Cortina”
Le autorità italiane hanno bloccato alcuni attacchi hacker provenienti dalla Russia.
L'ombra del Cremlino sui Giochi: Leonardo e il sito di Milano Cortina nel mirino degli hacker russiNel giorno dell’apertura dei Giochi, sale l'attenzione sul fronte cyber: nel mirino il sito olimpico e Leonardo, con il CNAIPIC che monitora possibili azioni DDoS riconducibili a gruppi hacker filorus ... ilgiornale.it
