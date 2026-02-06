Gli hacker russi del gruppo “Noname057” rischiano di colpire i Giochi di Milano Cortina. La minaccia si fa più concreta dopo che sono state rilevate attività sospette sui sistemi informatici legati all’evento. Le autorità italiane stanno monitorando attentamente la situazione, preoccupate per possibili attacchi che potrebbero mettere a rischio la sicurezza delle Olimpiadi. Per ora nessun danno concreto, ma la tensione resta alta.

Possibili attacchi dal gruppo hacker filorusso “Noname057” in Italia che avrebbe come bersaglio quello delle Olimpiadi Milano Cortina. Proprio oggi si terrà la cerimonia di apertura ma, secondo quanto ci risulta, proprio poche ore fa il CNAIPIC (Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche), l’unità specializzata della Polizia Postale dedita alla prevenzione e repressione dei crimini informatici contro infrastrutture critiche, che opera costantemente per proteggere i sistemi digitali nazionali da attacchi cibernetici, avrebbe individuato la lista dei possibili target di un eventuale attacco informatico di tipo DDos e tra i principali siti oggetto di attacco ci sarebbero “leonardo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'ombra del Cremlino sui Giochi: Leonardo e il sito di Milano Cortina nel mirino degli hacker russi

Approfondimenti su Milano Cortina Hacker

Questa notte, alcuni siti legati alle Olimpiadi di Milano-Cortina sono stati colpiti da attacchi hacker provenienti dalla Russia.

Le autorità italiane hanno bloccato alcuni attacchi hacker provenienti dalla Russia.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Milano Cortina Hacker

Argomenti discussi: Mille volte il nome di Putin: nei file Epstein riemerge l’ombra del ricatto di Mosca; Epstein, quei legami russi del finanziere e le donne usate come trappole. L'ombra di manovre dei Servizi segreti; Ma il vero mago del Cremlino è Vladimir Putin; Ma che c'entra Putin con Epstein? L'ombra del Kgb, le ragazze russe e le informazioni riservate (Kompromat) raccolte dal Cremlino su Trump: ecco che cosa sappiamo.

L'ombra del Cremlino sui Giochi: Leonardo e il sito di Milano Cortina nel mirino degli hacker russiNel giorno dell’apertura dei Giochi, sale l'attenzione sul fronte cyber: nel mirino il sito olimpico e Leonardo, con il CNAIPIC che monitora possibili azioni DDoS riconducibili a gruppi hacker filorus ... ilgiornale.it

Ma che c'entra Putin con Epstein? L'ombra del Kgb, le ragazze russe e le informazioni riservate (Kompromat) raccolte dal Cremlino su Trump: ecco che cosa sappiamoNel caso Epstein ci sono 1056 documenti che menzionano Vladimir Putin e altri 9629 che fanno riferimento alla Russia. Che caz*o c'entra il capo del Cremlino con l'impero malato di Jeffrey Epstein? Alc ... mowmag.com

Olimpiadi Milano- Cortina, al villaggio di montagna tra 'fantastic food' e speranze di medaglia x.com

Le medaglie dei Giochi di Milano-Cortina sono le più costose di sempre facebook