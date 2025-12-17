Il turno infrasettimanale del girone B di Serie B Nazionale vede il Consorzio Leonardo Dany Quarrata affrontare la Luiss Roma questa sera alle ore 20 al PalaTiziano. Un appuntamento importante nel quarto turno, che promette fascino e spettacolo tra due formazioni desiderose di ottenere punti preziosi in classifica.

© Sport.quotidiano.net - Serie B Nazionale: il turno infrasettimanale nel girone B. Consorzio Leonardo a Roma contro la Luiss

Quarto turno infrasettimanale in arrivo per il Consorzio Leonardo Dany Quarrata che questa sera alle ore 20 al PalaTiziano torna in campo per la sfida contro la Luiss Roma. I biancoblu ci arrivano con un boost di fiducia ed entusiasmo ritrovati, dopo la vittoria 84-78 ottenuta sabato al PalaCarrara contro una mai doma Virtus Imola. "La Luiss Roma è una squadra tosta che gioca una pallacanestro veloce, aggressiva e con un alto numero di possessi – dichiara nel pre gara coach Alberto Tonfoni –: dovremo provare ad essere più intensi di loro". Come stanno gli avversari? Ovviamente Quarrata sa che ci sarà una Luiss con una faccia diversa rispetto a quella vista domenica contro la Pielle. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leggi anche: Roma-Parma Streaming Gratis: il turno infrasettimanale di Serie A in Diretta Live

Leggi anche: Basket, serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Consorzio Leonardo Dany Quarrata 75-56: show biancoblu nell'ultimo quarto e PalaMacchia in festa

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Fiorenzuola - Fabo Herons Montecatini Serie B Nazionale Old Wild West 2025-26

Serie B Nazionale: The midweek round of Group B. Consorzio Leonardo in Rome against Luiss - The fourth midweek round is coming up for the Leonardo Dany Quarrata Consortium, which returns tonight at 8:00 p. sport.quotidiano.net