Metà casa e metà centro sociale, il modello Bologna divide. Nuova svolta in Bolognina, nel cuore di un quartiere popolare noto per la fine del Pci. Questa volta, la trasformazione riguarda l’aspetto abitativo, con interventi che mirano a valorizzare e riqualificare lo spazio residenziale e sociale. La sfida è trovare un equilibrio tra tradizione e innovazione, mantenendo l’identità del quartiere.

Nuova svolta in Bolognina. Ma questa volta, nel cuore del quartiere popolare dove si annunciò la fine del Pci, la svolta è abitativa. Undici appartamenti, 26 inquilini, tra famiglie, coppie e single, selezionate tramite bando pubblico, e affitti medi di circa 420 euro. Un intervento da 4,6 milioni di euro che nasce dal restyling dell’ex mercato ortofrutticolo dove sorgeva il famoso centro sociale XM24. Ma come tutte le ’svolte’ non mancano le polemiche. E il ’cohousing Fioravanti’ lanciato dal Comune di Bologna, un nuovo progetto di abitare collaborativo, già fa discutere. Un dibattito iniziato mesi fa a seguito dei requisiti dell’avviso pubblico, bollati allora dal vicepremier Matteo Salvini come "un delirio green". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

