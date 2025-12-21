Metà casa e metà centro sociale il modello Bologna divide

Metà casa e metà centro sociale, il modello Bologna divide. Nuova svolta in Bolognina, nel cuore di un quartiere popolare noto per la fine del Pci. Questa volta, la trasformazione riguarda l’aspetto abitativo, con interventi che mirano a valorizzare e riqualificare lo spazio residenziale e sociale. La sfida è trovare un equilibrio tra tradizione e innovazione, mantenendo l’identità del quartiere.

