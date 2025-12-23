La statua della sirena Parthenope di Lello Esposito sarà esposta su Monte Echia | metà donna e gallo

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Svelata la sirena Parthenope di Lello Esposito: è metà donna e metà gallo. La scultura sarà esposta a Monte Echia. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

statua sirena parthenope lelloLa 'Parthenope' sul Monte Echia, l'opera per i 2500 anni di Napoli - Sarà collocata sul Monte Echia la nuova opera "Parthenope" di Lello Esposito, dedicata ai 2. ansa.it

Napoli, presentata “Na Sirena-Parthenope experience” alla basilica di San Giovanni Maggiore - Sei evocata dalle inquadrature ammalianti di Paolo Sorrentino, sei nella musica melodica della prima di Rusalka al San Carlo, eppure continui a sfuggire ai tuoi figli napoletani. ilmattino.it

A Napoli si celebra la sirena Parthenope: tre giorni di eventi e ricostruzioni storiche - Tre giorni di eventi tra Ischia, Cuma, Pozzuoli e Napoli per celebrare la sirena Parthenope nell’ambito dei festeggiamenti per i 2. fanpage.it

