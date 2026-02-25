Forum Italiano Export | anche con dazi mercato Usa importante per l’Italia Accordi bilaterali a favore delle imprese

“Oggi la principale preoccupazione per le imprese serie, strutturate e internazionalizzate del Made in Italy non è soltanto il livello del dazio in sé, ma la volatilità e l’incertezza normativa. L’incertezza incide sulla pianificazione industriale, sugli investimenti, sulla gestione finanziaria e sulla stabilità delle filiere”. E per “le aziende che operano con programmazione pluriennale e visione strategica, la prevedibilità è un fattore competitivo essenziale”. Il Forum Italiano sull’Export, con il suo presidente Lorenzo Zurino, mette in guardia da uno dei rischi più temuti delle imprese. I dazi sicuramente preoccupano, possono incidere sulle esportazioni e sacrificare tanti prodotti del Made in Italy, ma se a questa misura tariffaria si accompagnano anche modifiche di regole e norme, è evidente che il quadro si complica poiché uno scenario valido per oggi, domani potrebbe cambiare e costringere le aziende ad adattamenti in corso con il rischio concreto di non farcela. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Leggi anche:

Oltre gli USA: le nuove geografie dell’export italiano e delle micro imprese

Dazi: accordi regionali e bilaterali ridisegnano il commercio globale

Temi più discussi: Firmato un accordo tra il Forum Italiano dell’Export e la Italian Chamber of Commerce and Industry. Un ponte per l’export tra Italia e Regno Unito; Regno Unito, Icciuk-Forum Italiano dell’Export: siglata l’intesa a Londra; Forum Imprenditoriale Italia-Principato di Monaco. Montecarlo, 13 marzo 2026; L'export italiano cresce nel 2025, Tajani: Ottimi dati negli Usa nonostante i dazi.

Forum Italiano Export: anche con dazi mercato Usa importante per l’Italia. Accordi bilaterali a favore delle impreseOggi la principale preoccupazione per le imprese serie, strutturate e internazionalizzate del Made in Italy non è soltanto il livello del dazio in sé, ma la volatilità e l’incertezza normativa. ilsole24ore.com

Evolio Export Forum 2026 a Bari: le Regioni protagoniste della diplomazia dell’olio italianoLe Regioni come motore dell’export, le filiere agroalimentari come strumenti di politica estera economica, l’olio extravergine d’oliva come ambasciatore del Made in Italy nel mondo: sono questi i temi ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Venerdì 20 febbraio le OGR Torino ospiteranno Officine d’Intelligenza, il 1° Forum Nazionale sull’Intelligenza Artificiale per l’industria, promosso da Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale, Fondazione CRT e OGR Torino. Officine d’Intelligenza nasce com - facebook.com facebook

FORUM IMPRENDITORIALE ITALIA – PRINCIPATO DI MONACO Il Ministero degli Affari Esteri e della Collaborazione Internazionale e Agenzia ICE, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia nel Principato di Monaco e ai partner istituzionali monega x.com