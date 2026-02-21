apre a soliera il primo hub per il riciclo delle batterie

A Soliera apre il primo centro dedicato al riciclo delle batterie, un passo importante per l’ambiente. La presenza di questo hub nasce dalla crescita delle auto elettriche, che aumentano la produzione di batterie esauste. Ora, si potrà smaltire e riutilizzare più facilmente questo tipo di rifiuti, riducendo l’impatto ambientale. L’iniziativa coinvolge aziende locali e rappresenta una novità nel settore del riciclo in regione. La struttura si trova in via principale, facilmente raggiungibile da tutti.

Nell’era della e-mobility il ruolo delle batterie è fondamentale, come e anche più di quello che per oltre un secolo ha rappresentato il motore per le auto endotermiche. Le batterie non solo rappresentano il “cuore“ delle nuove auto elettriche, sono anche il componente più costoso e delicato, una vera e propria miniera di componenti preziosi come litio, cobalto, nichel e manganese. Riciclarle non è importante solo per l’ambiente, ma rappresenta un perfetto esempio di economia circolare, permettendo il recupero di metalli nobili con un grado di purezza elevatissimo. Naturalmente i procedimenti sono molto complessi e per questo merita di essere osservato con ancor più interesse l’esperienza di Reinova, polo di eccellenza nello sviluppo e validazione di componenti per la mobilità elettrica e ibrida, che ha annunciato il completamento con successo della fase di test e l’avvio operativo del primo hub industriale integrato in Italia dedicato al riciclo totale delle batterie a ioni di litio.🔗 Leggi su Quotidiano.net

