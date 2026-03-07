Urla strazianti Famiglia del bosco Catherine cacciata | momenti drammatici ripresi in un video

Una famiglia nota come “del bosco” ha vissuto un momento drammatico quando Catherine, madre della famiglia, è stata allontanata dalla casa. Il cancello si è chiuso lentamente alle sue spalle, mentre si ascoltavano urla strazianti. La scena è stata ripresa in un video che ha suscitato forte attenzione e discussioni pubbliche sulla vicenda.

Il cancello della casa famiglia si è chiuso lentamente alle spalle di Catherine, la madre della cosiddetta famiglia del bosco, segnando uno dei momenti più dolorosi di una vicenda che da mesi divide l'opinione pubblica. Con il volto segnato dalla sofferenza e senza pronunciare una parola, la donna ha lasciato la struttura nella serata di venerdì 6 marzo, ponendo fine a una convivenza iniziata lo scorso 20 novembre insieme ai suoi figli. Erano circa le 21 quando Catherine è salita sull'auto guidata dal marito Nathan. I due hanno attraversato il cancello della struttura in silenzio, evitando qualsiasi dichiarazione davanti ai presenti. Una scena carica di tensione e commozione, mentre all'interno della casa famiglia restavano i bambini, destinati a essere trasferiti in un'altra struttura protetta.