Famiglia nel bosco il video della madre allontanata dai propri figli La legale | Urla strazianti

Una donna della famiglia del bosco ha lasciato ieri sera la casa famiglia dove si trovava con i suoi figli dal 20 novembre. La madre è stata filmata mentre si allontanava, con le immagini che mostrano urla ritenute strazianti. La legale ha riferito che la donna ha lasciato l’abitazione intorno alle 21.20, accompagnata dai suoi figli.

La mamma della cosiddetta famiglia del bosco ha lasciato ieri sera, intorno alle 21.20, la casa famiglia dove si trovava dal 20 novembre scorso con i suoi bambini. È salita sulla macchina del marito ed insieme hanno varcato il cancello della struttura, senza rilasciare alcuna dichiarazione. La donna è stata costretta ad andare via a causa dell’ordinanza emessa dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila che dispone il trasferimento dei bambini in un’altra struttura protetta e senza la madre. La coppia è stata la prima ad uscire questa sera, seguita dagli avvocati, dalla Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza abruzzese, Alessandra De Febis e, infine, dalla psicologa Marina Aiello. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Legale famiglia del bosco: ‘mamma allontanata tra urla strazianti’Queste le parole dell'avvocata Danila Solinas uscendo ieri sera dalla casa famiglia dove era ospitata la madre dei bimbi.

Famiglia nel bosco: per i giudici la madre dev'essere allontanata dai tre figliAGI - Nel giorno delle perizie sui tre piccoli della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli un'ordinanza del tribunale per i minorenni dell'Aquila...

Famiglia nel bosco, mamma Catherine via dalla struttura di Vasto: sarà trasferitaUn'ordinanza del tribunale dell'Aquila che ha deciso che Catherine, la mamma della famiglia del bosco di Palmoli deve essere portata via dalla struttura della casa famiglia di Vasto e così verranno tr ... adnkronos.com

Famiglia nel bosco, papà Nathan dà la colpa a mamma Catherine per il trasferimento dei tre figli: «Una punizione che non merito»L’ordinanza del tribunale per i minorenni dell’Aquila che ha disposto il trasferimento dei tre figli della coppia anglo-australiana Nathan e Catherine ... ilgazzettino.it

