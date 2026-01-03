Napoli 24enne ferito da colpi d’arma da fuoco | indagini in corso

Nel tardo pomeriggio di oggi, i carabinieri sono intervenuti presso l’ospedale Villa Betania di Napoli in seguito a un episodio di sparatoria. Un uomo di 24 anni è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco e attualmente si trova sotto le cure dei medici. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire l’accaduto e individuare eventuali responsabili.

Nel tardo pomeriggio i carabinieri sono intervenuti presso l'ospedale Villa Betania per un uomo ferito da arma da fuoco. Si tratta di un 24enne, raggiunto da un proiettile al gluteo destro. L'episodio è avvenuto mentre il giovane si trovava sotto casa, in via Il Flauto Magico, nel rione Conocal. Secondo una prima ricostruzione, alcuni colpi sarebbero stati esplosi da ignoti a bordo di un'auto, che si sono poi dileguati. La dinamica dei fatti è ancora in fase di accertamento. Le indagini sono in corso e affidate ai carabinieri della Compagnia di Napoli Poggioreale. Il 24enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.

