Napoli 24enne ferito da colpi d’arma da fuoco | indagini in corso

Da anteprima24.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel tardo pomeriggio di oggi, i carabinieri sono intervenuti presso l’ospedale Villa Betania di Napoli in seguito a un episodio di sparatoria. Un uomo di 24 anni è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco e attualmente si trova sotto le cure dei medici. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire l’accaduto e individuare eventuali responsabili.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel tardo pomeriggio i carabinieri sono intervenuti presso l’ospedale Villa Betania per un uomo ferito da arma da fuoco. Si tratta di un 24enne, raggiunto da un proiettile al gluteo destro. L’episodio è avvenuto mentre il giovane si trovava sotto casa, in via Il Flauto Magico, nel rione Conocal. Secondo una prima ricostruzione, alcuni colpi sarebbero stati esplosi da ignoti a bordo di un’auto, che si sono poi dileguati. La dinamica dei fatti è ancora in fase di accertamento. Le indagini sono in corso e affidate ai carabinieri della Compagnia di Napoli Poggioreale. Il 24enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Anteprima24.itImmagine generica

Leggi anche: Sparatoria a Sant'Anastasia, colpi d'arma da fuoco contro un'abitazione: nessun ferito, indagini in corso

Leggi anche: Napoli, ferito da colpi d'arma da fuoco: morto 26enne, indagini della polizia

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Napoli, 24enne perde tre dita per i botti poi si ferisce di nuovo; Botti, ragazzo di 24 anni perde tre dita: dimesso, spara altri fuochi e si ferisce a viso e occhio; Incidenti Capodanno 2026: Napoli, 24enne romano perde tre dita per i botti. Viene dimesso e spara di nuovo: ferito all'occhio; Capodanno: 57 feriti a Napoli, 770 interventi dei Vigili del fuoco in tutta Italia.

napoli 24enne ferito colpiNapoli, ferito a colpi di pistola il fratello dell'allenatore del Cagliari Pisacane - Il tecnico rossoblù: “Aggredito solo mio fratello, ferito alla gamba. msn.com

napoli 24enne ferito colpiNapoli, 24enne perde tre dita per i botti poi si ferisce di nuovo - Il giovane, che è compreso nel bilancio dei 57 feriti, ha perso tre dita per l’esplosione di un petardo: giunto all'ospedale Pellegrini, è stato soccorso, medicato e dimesso. tg24.sky.it

napoli 24enne ferito colpiNapoli, ferito da un petardo si salva e spara ancora: in ospedale due volte - Si sarebbe giustificato così il 24enne romano che la notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio è stato soccorso per due volte, ... ilmattino.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.