Unicoop Etruria presidio e corteo a Terni | Bloccare gli esuberi e ascoltare le organizzazioni sindacali

Oggi a Terni, i lavoratori di Unicoop Etruria e Superconti si sono riuniti in un presidio e corteo davanti al punto vendita di via XX Settembre, per chiedere il blocco degli esuberi e ascolto delle esigenze delle organizzazioni sindacali. L’evento rappresenta un momento di mobilitazione importante per tutelare i posti di lavoro e difendere i diritti dei dipendenti in un momento di incertezza.

Presidio e corteo dei lavoratori di Unicoop Etruria e Superconti nella mattinata di oggi, 18 dicembre, davanti al Superconti di via XX Settembre a Terni.La manifestazione di protesta si è svolta in concomitanza con altre piazze per dire no al piano di tagli e dismissioni anticipato dall'azienda. Sciopero nazionale Coop Unicoop Etruria: piano con tagli, tra le realtà interessate anche i punti vendita di Sulmona e Celano. Sindacati in mobilitazione, presidio a Sulmona. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs proclamano per giovedì 18 dicembre 2025 uno sciopero nazionale di tutti i punti vendita Coop appartenenti alla rete di Unicoop Etruria, in risposta

