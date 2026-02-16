L’incognita Dortmund sulla strada della Dea | la sfida tattica di Niko Kovac

Niko Kovac affronta il Dortmund con una squadra ancora in fase di rodaggio, cercando di trovare le giuste coordinate per superare il difficile ostacolo tedesco. La partita si gioca in un contesto di alta pressione, con entrambe le squadre che puntano a mettere in mostra il proprio stile. I tifosi si aspettano una sfida tattica tra le due formazioni, che si sfideranno in un campo che si prepara a essere teatro di intense emozioni.

Il Signal Iduna Park si prepara a vestire l’abito delle grandi occasioni per un playoff di Champions League che promette scintille e contrasti stilistici. Niko Kovac, timoniere di un Borussia Dortmund rigenerato da una striscia di sei successi consecutivi in Bundesliga, ha tracciato le coordinate della sfida contro l’Atalanta, sottolineando come il cambio della guardia sulla panchina bergamasca abbia conferito nuova linfa ai nerazzurri. La compagine tedesca punta a capitalizzare l’inerzia positiva del campionato per arginare un avversario descritto come fisicamente granitico e tatticamente evoluto. 🔗 Leggi su Como1907news.com

Questa sera l’Atalanta affronta il Borussia Dortmund in una trasferta europea che si ripete ormai da anni.

A Dortmund, la squadra di Inzaghi sfida il Borussia con Lautaro Martinez e Thuram in attacco.

