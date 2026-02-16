Ginnastica Falciai risultati del weekend tra Gold e Silver

La Ginnastica Falciai ha ottenuto buoni risultati nel fine settimana, con Berti che sale sul podio e atleti che si distinguono a Viareggio e Santa Maria a Monte. La società di Arezzo ha portato a casa medaglie e posizionamenti importanti, dimostrando la crescita dei giovani talenti. Durante le competizioni, i ginnasti si sono confrontati con avversari di livello, mettendo in mostra impegno e determinazione.

Arezzo, 16 febbraio 2026 – : podio per Berti e ottimi piazzamenti a Viareggio e Santa Maria a Monte. Weekend intenso e ricco di riscontri per la Ginnastica Falciai, impegnata su due fronti tra Viareggio e Santa Maria a Monte con le proprie ginnaste nella prima prova del Campionato Gold I ndividuale (categorie Junior e Senior) e nella prima prova del Campionato Regionale Individuale Silver LD. A Viareggio, nella rassegna Gold, spicca il podio conquistato da Maria Vittoria Berti, che ha chiuso al terzo posto nella categoria Junior 2 centrando una prestigiosa medaglia di bronzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ginnastica Falciai, risultati del weekend tra Gold e Silver Festa degli auguri, la Società Ginnastica Giuseppe Falciai organizza un pomeriggio di emozioni La Società Ginnastica Giuseppe Falciai invita la comunità aretina a un pomeriggio ricco di emozioni e convivialità, in occasione della Festa degli Auguri. Ginnastica "La Rosa": giovani atlete protagoniste al campionato italiano Silver Le giovani ginnaste della Ginnastica La Rosa si sono distinte al campionato italiano Silver tenutosi a Rimini, evidenziando talento e determinazione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Domenica 8 Febbraio 2026 LA / LA3 Base e Avanzato – Zona Terra Al Palazzetto dello Sport di Montevarchi, la Società Ginnica Giglio (@giglioginnica) ha ospitato la prima prova individuale di Ginnastica Artistica Femminile LA/LA3 Base & Avanzato del - facebook.com facebook