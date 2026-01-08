Beniamino Zuncheddu | Trentatré anni in carcere da innocente nessuno può darmi indietro gli anni persi Ora osservo il mondo e provo a capirlo mi sento un bambino che impara di nuovo a camminare

Beniamino Zuncheddu ha trascorso trentatré anni in carcere da innocente, vittima di un errore giudiziario. Oggi, dopo aver lasciato il carcere, cerca di comprendere il mondo e di ricostruire la propria vita, affrontando il passato con serenità. La sua esperienza testimonia la complessità della giustizia e l’importanza della memoria, offrendo uno sguardo riflessivo sulla ricerca di senso e di perdono.

Trentatré anni in galera da innocente: Beniamino Zuncheddu, vittima del più grave errore giudiziario italiano, ha imparato a non odiare da Rita da Cascia. Ora che è un uomo libero, si impegna affinché la verità vinca sempre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Leggi anche: Strage di Sinnai, dai pastori uccisi al mistero sul killer e l'errore giudiziario su Beniamino Zuncheddu. «Da innocente, ho perso 33 anni di vita»

