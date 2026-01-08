Beniamino Zuncheddu | Trentatré anni in carcere da innocente nessuno può darmi indietro gli anni persi Ora osservo il mondo e provo a capirlo mi sento un bambino che impara di nuovo a camminare

Beniamino Zuncheddu ha trascorso trentatré anni in carcere da innocente, vittima di un errore giudiziario. Oggi, dopo aver lasciato il carcere, cerca di comprendere il mondo e di ricostruire la propria vita, affrontando il passato con serenità. La sua esperienza testimonia la complessità della giustizia e l’importanza della memoria, offrendo uno sguardo riflessivo sulla ricerca di senso e di perdono.

Beniamino Zuncheddu, 33 anni in carcere da innocente: «Nessun risarcimento potrà mai restituirmi ciò che ho perso. La mia storia diventerà un film» - Burcei, un piccolo paese tra le curve della montagna sarda, è tornato a essere la casa di Beniamino Zuncheddu. corriereadriatico.it

Beniamino Zuncheddu: “Sognavo una famiglia”/ “Dopo 33 anni in carcere non basterà nessun risarcimento” - Beniamino Zuncheddu si è raccontato sul Corriere a quasi un anno della scarcerazione dopo aver trascorso ingiustamente 33 anni in carcere Dopo quasi un anno dalla sua liberazione dall’ingiusta ... ilsussidiario.net

Le mie più sincere congratulazioni ai due vincitori del sondaggio di Sardegna Live "Personaggio Sardo dell'anno", Cristiano DelRio e Beniamino Zuncheddu hanno ricevuto la percentuale più alta nel sondaggio on line e ricordo bene l'emozione di due anni fa facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.