L’educazione alimentare a scuola parla il linguaggio dell’arte
Il Comune di Carrara ha avviato due nuovi progetti di educazione alimentare, motivato dalla volontà di migliorare gli ambienti scolastici. La decisione nasce dalla consapevolezza che spazi più curati e stimolanti possano influenzare i comportamenti alimentari dei bambini. I progetti sperimentali coinvolgono scuole di diverse zone della città e prevedono laboratori creativi legati all’arte e al cibo. Questa iniziativa punta a rendere più coinvolgente l’apprendimento, integrando attività pratiche nel percorso educativo. Le scuole interessate si preparano a ricevere i nuovi programmi nelle prossime settimane.
In partenza due nuovi progetti sperimentali di educazione alimentare promossi dal Comune di Carrara, il cui obiettivo è promuovere la qualità degli spazi nella convinzione che influisca direttamente sui comportamenti dei bambini. Un progetto coinvolge il refettorio del nido “I Cuccioli” a Carrara ed è affidato all’artista Maria Bressan, il secondo si svolge alla primaria “Rodari” ad Avenza ed è tenuto da Enrica Pizzicori. La finalità dell’amministrazione è di valorizzare il tempo di fruizione della refezione scolastica come momento di relazione, stimolando nei bambini una riflessione attiva culturale e simbolica sul cibo e favorendo la consapevolezza, l’attenzione, la cura e il non spreco del cibo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
