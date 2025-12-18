L’Università del Salento si spacca su Eka la società dell’ex golden boy di Emiliano | gli intrecci con gli uomini dell’ateneo

L’Università del Salento si trova al centro di un acceso dibattito riguardo Eka, l’azienda fondata dall’ex golden boy di Emiliano, Alessandro Delli Noci. La società, gestita da Maurizio Laforgia, figlio dell’ex rettore Domenico, ha ricevuto 6,5 milioni di euro di fondi pubblici negli ultimi anni, alimentando tensioni e sospetti di intrecci tra ateneo e mondo imprenditoriale.

L’ Università del Salento si spacca su Eka, l’azienda fondata dal golden boy di Emiliano, Alessandro Delli Noci, e gestita da Maurizio Laforgia, figlio dell’ex rettore Domenico, azienda che ha percepito 6,5 milioni di euro di fondi pubblici negli ultimi anni, anche dalla Regione Puglia. Entrambi sono indagati per corruzione e anche questo ha infiammato la discussione nel senato accademico. Eka è del tutto estranea all’ inchiesta giudiziaria ma è anche grazie agli atti di indagine che emergono gli interessi, spesso in conflitto, tra pubblico e privato. Il 10% dell’ateneo, l’assessore e il giro d’affari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

UniSalento esce da Eka Il Senato accademico dell'Università del Salento ieri ha deliberato la dismissione della quota di Eka, lo spin-off che molta discussione ha generato negli ultimi tempi. Stavolta può darsi che sia vero: a essere cambiato è il fatto che Eka - facebook.com facebook