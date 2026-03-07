Un pescatore di Pisa ha catturato un pesce di circa 55 chili nel Golfo di Gombo durante una battuta di pesca. La cattura ha sorpreso l’uomo, che ha descritto la scena come incredibile, affermando di aver fatto una fatica notevole per tirare a bordo l’esemplare. L’evento si è verificato il 7 marzo 2026 e il pesce era di colore rosso.

Pisa, 7 marzo 2026 – “Ho trovato un bestione rosso nella mia rete. E che fatica ho fatto a tirarlo su, neanche si immagina. Mi creda, in più di 10 anni di lavoro non ho mai visto una cosa del genere ”. Il pesce re ha finito il suo viaggio tra le acque del Gombo, in località Fiume Morto, intrappolato nella rete del pescatore Raffaele Castelli. L’esemplare, che ha un peso di 55 kg, è stato pescato giovedì mattina a circa 200 metri dalla riva. Il re dei fondali marini, che generalmente vive in profondità, probabilmente era a caccia di prede, quando ha perso la bussola finendo in un habitat che non è il suo. Una pesca eccezionale in tutti i sensi: l’esemplare, infatti, è molto raro di per sé e, a maggior ragione in questo caso per la sua imponente mole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un pesce re da 55 chili finisce nella rete, maxi pescata al Gombo: “Mai visto niente di simile, non potevo crederci”

Piazza del mercato è un far west. Altra rissa con sedie e spranghe: "Mai visto niente di simile qui"Ancora violenza in piazza del Mercato Centrale, stavolta in pieno giorno e davanti a famiglie e turisti ai tavolini.

Maxi blitz al mercato Esquilino: 500 chili di pesce sequestrato e distrutto, 42mila euro di multaMaxi controlli interforze al mercato Esquilino: sequestrati 500 chili di pesce senza tracciabilità, sospese cinque attività e multe per oltre 42mila...