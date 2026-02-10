Questa mattina Piazza del Mercato Centrale si trasforma di nuovo in un campo di battaglia. Due gruppi si sono affrontati a sprangate e sedie, tra urla e tensione, sotto gli occhi di famiglie e turisti. È il secondo episodio di violenza nel cuore della zona in pochi giorni. La polizia è intervenuta per disperdere i contendenti e riportare la calma. Nessuno al momento ha riportato ferite gravi, ma l’episodio ha fatto riaccendere le preoccupazioni sulla sicurezza in zona.

Ancora violenza in piazza del Mercato Centrale, stavolta in pieno giorno e davanti a famiglie e turisti ai tavolini. Domenica intorno alle 13, cinque uomini stranieri si sono fronteggiati con spranghe e sedie mentre decine di persone stavano mangiando all’aperto. La scena si è consumata in pochi minuti, ma con modalità tali da costringere alcuni ristoratori ad abbassare le saracinesche per mettere in sicurezza clienti e personale. "Siamo qui dal 2017 e una situazione così non l’avevamo mai vista", racconta Arcangelo Abramo, titolare dei Camaldoli in piazza del Mercato Centrale. "Domenica è successo tutto mentre la gente stava pranzando, si sono presi con spranghe e seggiole, almeno in quattro". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piazza del mercato è un far west. Altra rissa con sedie e spranghe: "Mai visto niente di simile qui"

A Sestri Ponente, vicino a un bar di via Ramiro Ginocchio.

A Firenze, la notte di Capodanno è stata segnata da una rissa nel centro storico, in piazza Duomo.

