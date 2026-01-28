Dal degrado a spazio accogliente e fruibile | via alla riqualificazione di largo Trinchera

A Ostuni, largo Trinchera Senior cambia volto. L’area, attualmente in stato di abbandono, sarà rinnovata e trasformata in uno spazio pubblico accessibile e vivo. I lavori di riqualificazione partiranno a breve per restituire alla zona un volto più ordinato e fruibile, dando nuova vita a un angolo del centro cittadino che oggi appare trascurato.

OSTUNI - Un'area attualmente in stato di degrado pur trovandosi nel centro città, largo Trinchera Senior, che diventerà presto uno spazio pubblico accogliente e fruibile per tutti i cittadini grazie a un nuovo intervento di rigenerazione urbana. A dare il via libera al progetto di.🔗 Leggi su Brindisireport.it Approfondimenti su Largo Trinchera Napoli, chiude ancora Largo Maradona: «L'area non sarà più fruibile a chiunque» Vivere il terrazzo d’inverno, idee per uno spazio accogliente e confortevole La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Largo Trinchera Argomenti discussi: Borghesiana, il parco di via Novara di Sicilia nel degrado: scatta l'interrogazione per assegnarlo al VI municipio; Degrado di via Cattaneo e interventi dell'amministrazione: Responsabilità politica di chi governa da 7 anni; Sottopassi pedonali abbandonati a Parma, Pallini: Degrado sotto gli occhi di tutti; Scuola, servizi sociali e cultura: Non c’è spazio per il degrado.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.