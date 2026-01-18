Emanuela Droghei, consigliera regionale del PD Lazio, sottolinea l’importanza di cambiare cultura per contrastare la violenza sulle donne. In seguito al ritrovamento del corpo di Federica Torzullo, scomparsa da Anguillara Sabazia, l’attenzione si concentra sulla necessità di interventi educativi e culturali per prevenire e fermare questa problematica. Un impegno volto a promuovere una società più rispettosa e sicura per tutte.

Dopo il ritrovamento di un corpo all’interno dell’azienda del marito di Federica Torzullo, la donna che risultava scomparsa dall’8 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, Emanuela Droghei, consigliera regionale del Partito Democratico del Lazio, ha rilasciato una dichiarazione significativa. “Di fronte a fatti così gravi non bastano il cordoglio e le parole di rito. La violenza contro le donne non è un’emergenza improvvisa, ma il risultato di una cultura che deve essere scardinata attraverso scelte politiche chiare e coraggiose”. Droghei ha sottolineato l’importanza di un impegno concreto nel contrastare i femminicidi, evidenziando che ciò implica investimenti nella prevenzione, un sostegno adeguato ai centri antiviolenza e la costruzione di un’alleanza autentica tra le istituzioni e la società civile. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: Droghei (Pd), violenza sulle donne si ferma solo cambiando cultura

Leggi anche: «Violenza sulle donne si ferma educando alle emozioni, non solo con la repressione»

Leggi anche: La violenza sulle donne non si ferma fuori dalle mura di casa o nelle strade: oggi si annida anche dietro lo schermo. E insulti, minacce, deepfake online non restano "solo virtuali"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Bella iniziativa sul Commercio e Sicurezza al PD Alessandrino Mauro Caliste - Presidente Municipio V Emanuela Droghei Pino Battaglia Yuri Trombetti Ricci Marco - Assessore Municipio V Roma Capitale Marco Pietrosanti Andrea Mele Alessandro Mauriello - facebook.com facebook