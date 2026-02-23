Viabilità e sicurezza | 1,5 milioni per lo svincolo di Marsciano-Collazzone e il ponte sul Tevere

La decisione di investire 1,5 milioni di euro deriva dalla necessità di migliorare la viabilità e la sicurezza nelle zone di Marsciano e Collazzone. La regione ha scelto di destinare fondi specifici per rifare lo svincolo e rafforzare il ponte sul Tevere, punti cruciali per il traffico locale. Questi lavori puntano a ridurre i rischi e facilitare il passaggio di veicoli pesanti. La riprogettazione delle infrastrutture partirà a breve, con un cronoprogramma già definito.

Il finanziamento è stato approvato dalla giunta regionale si inserisce nel quadro degli obiettivi delineati dal documento di economia e finanza regionale 2026-2028 Nuovo importante finanziamento dalla giunta regionale umbra in favore di interventi per la viabilità e la messa in sicurezza di strade e collegamenti strategici. Il finanziamento regionale sarà così ripartito: 1.035.000 euro saranno destinati alla ristrutturazione dello svincolo, con l’inserimento di una rotatoria tra la strada provinciale 375 (tratti 4 e 6), la SS 3 Bis Tiberina (E45) e la viabilità comunale, mentre 465.000 euro saranno destinati al restauro e risanamento conservativo del ponte sul fiume Tevere, che rappresenta uno dei pochi attraversamenti del fiume e soffre di problematiche strutturali agli appoggi delle travature La restante quota necessaria per completare gli interventi sarà garantita dalla Provincia di Perugia attraverso il "piano Ponti 2024-2029" e da risorse di terzi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

