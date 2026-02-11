I martiri di Colle Pineta | oggi le commemorazioni

Questa mattina a Pescara si sono svolte le commemorazioni per i giovani di Colle Pineta uccisi in gioventù. Le autorità e i cittadini si sono riuniti per ricordarli, tra discorsi e momenti di raccoglimento, nel giorno in cui si sono celebrati i funerali di quei martiri. La cerimonia si è svolta nel rispetto della loro memoria, con la partecipazione di diverse delegazioni e familiari.

Doppia celebrazione, mercoledì 11 febbraio, della memoria dei concittadini teatini trucidati in giovanissima età a Colle Pineta, a Pescara.In mattinata il sindaco Diego Ferrara e il gonfalone cittadino parteciperanno alla cerimonia solenne che si terrà nel giardino della scuola 11 Febbraio 1944. Mercoledì 11 febbraio, presso il cippo memoriale posto nel cortile della scuola primaria "11 febbraio '44"; si terrà la cerimonia organizzata dal Comune di Pescara per ricordare i martiri di Colle Pineta; una cerimonia importante che ogni anno si svolge alla pre

