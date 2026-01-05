Incendio in baita vigili del fuoco in azione per spegnere le fiamme

Domenica 4 gennaio 2026, a Pralongià, nel comune di San Cassiano in Alto Adige, un incendio ha interessato una baita isolata. Le fiamme si sono sviluppate nel sottotetto, mettendo a rischio l’intera struttura. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare il fuoco e limitare i danni. L’intervento ha richiesto l’impiego di risorse e competenze per garantire la sicurezza dell’edificio e dell’ambiente circostante.

Le fiamme che divampano nel sottotetto rischiando di bruciare l'intera struttura. Sono stati momenti di paura quelli di domenica pomeriggio, 4 gennaio 2026, a località Pralongià – nel territorio comunale di San Cassiano, in Alto Adige – dove una baita isolata situata lungo un sentiero.

