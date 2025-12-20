Castiglion Fiorentino il terzo fine settimana all’insegna del Natale

Arezzo, 20 dicembre 2025 – . Oggi dalle ore 16.00 concerto itinerante della Filarmonica Castiglionese e dallo spettacolo itinerante per le strade del Centro Storico de “I Pony di Babbo Natale”. Domani, domenica 21 dicembre, dalle ore 17.00 sarà di scena il “Presepe Vivente”. Con oggi si apre il luogo fine settimana che fa da preludio al Natale. E come sempre il cartellone delle festività è denso di ghiotte occasioni e splendide iniziative. A partire da questo pomeriggio dalle ore 16.00 allietato dal concerto itinerante della Filarmonica Castiglionese e dallo spettacolo itinerante per le strade del Centro Storico de “ I Pony di Babbo Natale”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il Natale anima il centro di Castiglion Fiorentino. Tante le iniziative.

