Castiglion Fiorentino la conferenza stampa di fine anno del sindaco Agnelli

Il sindaco Mario Agnelli ha tenuto una conferenza stampa a Castiglion Fiorentino, nel corso della quale ha ripercorso gli eventi e le sfide del 2025. L’incontro ha offerto un’analisi realistica della situazione attuale e una panoramica sulle prospettive future per il Comune, con un focus sulla continuità e sulle priorità per il 2026. Un momento di confronto istituzionale che ha evidenziato il percorso amministrativo intrapreso.

Arezzo, 23 dicembre 2025 – Una conferenza stampa all’insegna “del realismo”, come ha detto il sindaco Mario Agnelli in apertura, per fare il punto sul 2025 e dare uno sguardo al 2026, perché, come ha aggiunto, “il futuro è stato già scelto”. “Sono soddisfatto” – ha proseguito il sindaco Agnelli – “perché siamo dentro a tutte le questioni, e abbiamo usato sempre un metodo, quello che ci ha contraddistinto in tutti questi anni nell’essere rispettosi soprattutto di certi equilibri economici, ma anche ‘presuntuosi’ nel voler raggiungere mete e traguardi che potevano apparire insperati. Abbiamo sempre seguito l’istinto del buon amministratore e le conseguenze delle nostre decisioni sono logiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Castiglion Fiorentino, la conferenza stampa di fine anno del sindaco Agnelli Leggi anche: Castiglion Fiorentino, il terzo fine settimana all’insegna del Natale Leggi anche: Il 2025 del Comune di Arezzo – Conferenza stampa di fine anno: “siamo ovunque, specialmente nei comunicati” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Castiglion Fiorentino, la conferenza stampa di fine anno del sindaco Agnelli - Incontro all’insegna “del realismo”, come ha detto il sindaco Mario Agnelli in apertura, per fare il punto sul 2025 e dare uno sguardo al 2026, perché, come ha aggiunto, “il futuro è stato già scelto” ... lanazione.it

Palio dei Rioni, la conferenza stampa dei Capitani. Ufficializzate le monte e i cavalli - “È la festa di Castiglion Fiorentino in onore della Madonna delle Grazie del Rivaio e il Comune ci sta credendo ed investendo e lo sta facendo per tutta la Città”. lanazione.it

Castiglion Fiorentino ieri pomeriggio ha vissuto la sua prima uscita del presepe vivente. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.