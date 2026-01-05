San Giuliano avvia la ricerca di un immobile per un centro cottura comunale, come già fatto a San Donato. L’obiettivo è creare una nuova mensa scolastica efficiente e sostenibile, garantendo servizi di qualità per le scuole del territorio. La scelta dell’immobile rappresenta un passo importante verso il potenziamento delle strutture dedicate alla ristorazione scolastica, in linea con l’impegno del Comune di migliorare i servizi per studenti e famiglie.

Dopo San Donato, anche San Giuliano punta al centro di cottura unico. Avviata la ricerca dell’immobile per il Centro cottura comunale. È stato pubblicato l’avviso esplorativo per individuare un immobile da acquisire e destinare al nuovo centro di cottura comunale unico. Un passaggio importante del percorso previsto dal documento di programmazione, che consentirà di rendere più efficiente il servizio di ristorazione scolastica, migliorare la qualità e il controllo della produzione dei pasti e razionalizzare costi, risorse e organizzazione del servizio a partire dal prossimo anno scolastico (20262027). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuove mense scolastiche. San Giuliano si muove. Caccia a un immobile che ospiti il centro cottura

