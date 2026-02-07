Potenziata la Radiologia dell’ospedale Angioloni Ieri l’inaugurazione del nuovo Rx polifunzionale

All’ospedale Angioloni di San Piero in Bagno, ieri si è tenuta l’inaugurazione del nuovo sistema radiologico Rx polifunzionale. La struttura, che ora funziona regolarmente, è stata potenziata con un investimento di quasi 300 mila euro. La nuova apparecchiatura sostituisce i vecchi strumenti e permette di eseguire diagnosi più precise e rapide. Sul posto, tra medici e tecnici, c’erano anche rappresentanti dell’amministrazione locale per tagliare il nastro ufficiale. Ora, l’ospedale ha un’arma in

All' ospedale Angioloni di San Piero in Bagno, ieri, è stato ufficialmente inaugurato il nuovo Sistema radiologico Rx Polifunzionale, entrato in funzione grazie a un investimento di quasi 300.000 euro, sostenuto con fondi Pnrr, che va a rinnovare e potenziare il servizio radiologia. "La nuova apparecchiatura, operativa a pieno regime da settembre scorso – sottolinea Ausl Romagna – ha già prodotto risultati significativi: l'attività diagnostica è aumentata del 30% circa, passando da 1.379 esami nel periodo settembre-novembre 2024 a 1.798 nel periodo settembre-novembre 2025. Un salto di qualità importante per la sanità territoriale, che consente di offrire risposte sanitarie sempre più adeguate e vicine ai bisogni assistenziali dei cittadini".

