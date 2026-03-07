Un busto dimenticato una chiesa romana e una domanda che divide gli esperti | è davvero di Michelangelo?

Nella Basilica di Sant’Agnese fuori le mura, situata lungo via Nomentana a Roma, si trova da secoli un busto in marmo del Cristo Salvatore. La scultura, dimenticata e poco visibile, ha suscitato un dibattito tra gli esperti che si interpellano sulla sua attribuzione a Michelangelo. La questione rimane aperta e divide gli studiosi.

Nella Basilica di Sant'Agnese fuori le mura, lungo via Nomentana a Roma, è conservato da secoli un busto in marmo del Cristo Salvatore. Per i registri ufficiali del Ministero della Cultura, si tratta di un'opera anonima della scuola romana del XVI secolo. Dal 4 marzo 2025, però, quell'anonimato è in discussione: secondo la ricercatrice indipendente Valentina Salerno, quel busto potrebbe essere stato scolpito da Michelangelo Buonarroti. La tesi è stata presentata in una conferenza stampa tenuta insieme all'Ordine dei Canonici Regolari Lateranensi, che gestisce il complesso monumentale. Non si tratta di una suggestione o di un'intuizione improvvisa: Salerno ha lavorato per oltre dieci anni su fonti primarie custodite in archivi di chiese, enti statali e confraternite romane.