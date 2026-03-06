Il busto del Salvatore ? Non può essere una statua di Michelangelo

Chi dice che l'arte è degli artisti? Semmai è il contrario: diventa fenomeno attorno al quale si sviluppa un largo interesse fra gli uomini proprio quando smette di essere degli artisti per appartenere ad altri diversi da loro che assegnano valore alle opere anche totalmente autonomo da quello attribuito dai loro creatori. Un caso esemplare: la prima versione del Cristo portacroce per la chiesa romana di Santa Maria della Minerva, richiesta a Michelangelo già nel 1514 da alcuni eredi della defunta Marta Porcari fra i quali Metello Vari. Michelangelo, tornato provvisoriamente a Firenze su invito dei Medici (1516), si era dedicato a una prima versione dell'opera, abbandonata perché nello scolpire il volto spuntarono «peli», come venivano chiamate le venature scure del marmo che ne compromettono il chiarore immacolato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

