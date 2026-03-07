Un arsenale nell’auto fermata a un controllo dalla polizia locale | cinque in manette

Durante un controllo della polizia locale a Prato, è stato scoperto un arsenale nascosto all’interno di un’auto. Cinque persone sono state arrestate nel corso dell’operazione. L’auto era ferma in una zona centrale della città, dove sono state trovate armi e munizioni. Le autorità hanno effettuato le manette e avviato le procedure di accertamento.

Erano in possesso di un ordigno rudimentale, una pistola con matricola abrasa, manganelli telescopici e bastoni. Indaga la procura PRATO – Prato torna a fare i conti con lo spettro della criminalità organizzata orientale e lo fa nel cuore del suo distretto. Via Fabio Filzi è stata teatro di un blitz che ha portato allo smantellamento di quello che gli inquirenti definiscono un vero e proprio commando. Cinque cittadini cinesi, di età compresa tra i 35 e i 48 anni e arrivati in Italia solo da pochi giorni, sono stati intercettati a bordo di una Fiat Punto durante un controllo che ha svelato un arsenale pronto all’uso. La scena degna di un poliziesco si è consumata sotto gli occhi degli agenti della polizia locale di Prato. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

