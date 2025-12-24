Fermata per un normale controllo, è finita in manette per spaccio.É successo nella serata di mercoledì scorso a Verbania, dove gli agenti della Squadra mobile della Questura hanno arrestato una donna di 41 anni, residente in città, già nota alle forze dell'ordine.L'intervento è scattato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Fermata dalla polizia per un controllo e trovata con 30 grammi di cocaina: arrestata

Leggi anche: Frosinone, tenta di scappare dalla Polizia: fermata 40enne con coltello a serramanico e cocaina

Leggi anche: Nel grosso suv a Montesilvano con 150 grammi di cocaina e una mazza da baseball, arrestata ragazza di Pescara

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Controlli di Natale in stazione e nelle vie del centro, arrestata una donna di 60 anni; Scappa dalla polizia su auto rubata e provoca frontale: ci sono feriti; Una tassista di Pavia trovata positiva alla cocaina mentre era in servizio; Maxi sequestro di oppio: scoperti 50 chili di bulbi di papavero in un'auto fermata sulla Pontina.

Fermata dalla polizia per un controllo e trovata con 30 grammi di cocaina: arrestata - É successo nella serata di mercoledì scorso a Verbania, dove gli agenti della Squadra mobile della Questura hanno arrestato una donna ... novaratoday.it