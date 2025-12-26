Un’auto trasformata in un vero e proprio “Albero di Natale” è stata fermata dalla Polizia Stradale di Bari durante i controlli sulle strade cittadine e sulla tangenziale. Si tratta di una Mercedes GLC interamente ricoperta di mini-LED multicolore, installati dal proprietario per un allestimento a tema natalizio, documentato anche sui social network. Le luci, però, rappresentavano un potenziale pericolo per la circolazione, disturbando la visibilità degli altri automobilisti e creando possibile confusione con la segnaletica stradale e semaforica. L’auto non aveva le necessarie autorizzazioni. Dagli accertamenti è emersa l’assenza delle necessarie autorizzazioni della Motorizzazione Civile per le modifiche apportate al veicolo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bari, auto “albero di Natale” fermata dalla polizia

