Un angolo di mare sulle nevi di Obereggen con il beach party organizzato da Misano Adriatico

Oggi sulle nevi del comprensorio Latermar Dolomites si è svolto un beach party organizzato da Misano Adriatico in collaborazione con Obereggen. L’evento ha visto la partecipazione di turisti e appassionati, che hanno condiviso musica e atmosfere da spiaggia a 2.000 metri di altezza. Il momento ha rappresentato la riunione tra due località in un contesto insolito, tra neve e mare.

Un angolo di Romagna a 2.000 metri d’altezza: si è rinnovato oggi, sulle nevi del comprensorio Latermar Dolomites, il gemellaggio tra Misano Adriatico e la località altoatesina di Obereggen. È una tradizione ormai consolidata quella del Beach Party a 2.000 metri d’altezza che vede lo snowpark trasformarsi in una spiaggia bianca con tanto di lettini giganti, la piadina e le tradizioni della Romagna. Presenti il sindaco di Misano Fabrizio Piccioni e gli assessori al turismo e sport Marco Dominici e Filippo Valentini. Lo staff di Visit Misano, guidato dal presidente di Visit Misano Luigi Bellettini, insieme ai bagnini e agli albergatori, hanno fornito ai presenti informazioni sulle principali attrazioni di Misano e hanno dato prova dell’ospitalità tipica romagnola. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

