Turismo Misano Adriatico porta un angolo di spiaggia tra le montagne di Bolzano

Misano Adriatico rafforza il suo legame con Bolzano attraverso una nuova iniziativa promozionale. L’assessore al Turismo, Marco Dominici, e il presidente di VisitMisano, Luigi Bellettini, hanno visitato l’azienda di soggiorno di Bolzano, segnando un passo importante nella collaborazione tra le due destinazioni. Questa iniziativa mira a valorizzare le peculiarità di Misano Adriatico, offrendo ai visitatori un’opportunità di scoperta tra mare e montagna.

Bolzano e Obereggen si alleano con Misano Adriatico per promuovere il turismo - Prima tappa, una Oktoberfest primaverile che si terrà in Romagna Bolzano, Obereggen e Misano, alleate per il ... rainews.it

Turismo e sicurezza, a Misano il festival dedicato alla bici - Ha preso il via l'8/a edizione dell'Italian Bike Festival a Misano Adriatico (Rimini), il più grande evento d'Europa dedicato alla bicicletta, che fino a domenica trasforma la Riviera romagnola nella ... ansa.it

Dal 21 giugno al 20 luglio, torna il Misano Basketball Village, l'appuntamento estivo dedicato al basket con tornei, gare, spettacoli, cultura e divertimento per tutti. Il Basketball Village trasforma Misano nel più grande playground a cielo aperto della Riviera rom - facebook.com facebook

