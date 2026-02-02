Il mare Adriatico trasloca sulle Dolomiti Riccione sarà protagonista sulle piste di Folgarida Marilleva

Riccione prepara una sorpresa: trasporta il suo spirito di mare sulle piste delle Dolomiti, a Folgarida Marilleva. La città si mette in gioco per farsi conoscere anche in montagna, puntando sulla sua notorietà nel turismo estivo e invernale. È una mossa concreta per attirare nuovi visitatori e rafforzare il legame tra mare e montagna, senza troppi giri di parole.

La giunta comunale ha approvato il progetto di co-marketing che unisce mare e montagna in un’azione strategica di promozione territoriale Riccione guarda lontano, fino alle vette delle Dolomiti, e lo fa con una strategia chiara: portare il nome della città dove batte il cuore del turismo estivo e invernale. Dal 1° febbraio all’11 aprile 2026 Riccione sarà protagonista sulle piste di Folgarida Marilleva nella Skiarea Madonna di Campiglio, poi da inizio giugno a fine agosto 2026 sarà il comprensorio trentino a essere promosso nel cuore della Perla Verde. La giunta comunale ha approvato il progetto di co-marketing che unisce mare e montagna in un’azione strategica di promozione territoriale.🔗 Leggi su Riminitoday.it Approfondimenti su Riccione Folgarida Marilleva Capodanno 2026, le mete vip: il viaggio in Colombia della Ferragni, la Hunziker al mare e Diletta Leotta sulle Dolomiti Per il Capodanno 2026, molte celebrità optano per destinazioni marine, preferendo spiagge tropicali e acque cristalline. Sulle cime manto a mezzo metro. In azione 54 mezzi spartineve. Assalto degli sciatori sulle piste La neve ha interessato la provincia di Pesaro Urbino, portando un manto bianco che va da pochi centimetri a mezzo metro sulle cime più alte. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Lastè Nature Mountain Hotel. oskar med k · Make Me Feel. La meraviglia di sciare con un panorama così. Ci vediamo sulle piste di Folgarida Marilleva Skiarea Folgarida Marilleva, Val di Sole #hotellaste #folgaridamarilleva #valdisole #trentino #dolomiti - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.