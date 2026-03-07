Un altro agguato in provincia di Napoli ad Arzano ucciso il 39enne Armando Lupoli

Un uomo di 39 anni è stato ucciso in un agguato avvenuto nel tardo pomeriggio ad Arzano, in provincia di Napoli. La vittima, Armando Lupoli, è stata colpita da diversi colpi d’arma da fuoco lungo via Mazzini. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per Lupoli non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

Ancora un agguato in provincia di Napoli. Nel tardo pomeriggio ad Arzano un uomo è stato raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco in via Mazzini. Si tratta di Armando Lupoli, 39enne del posto, già noto alle forze dell'ordine. La vittima sarebbe stata ferita mortalmente in diverse parti del corpo. Il 39enne è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Frattamaggiore, ma è deceduto poco dopo l'arrivo a causa delle gravi ferite riportate. Sul luogo dell'agguato sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, impegnati nei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'evento. Le indagini sono in corso.