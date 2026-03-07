Arzano agguato di camorra | spari contro un' auto nel traffico ucciso il 38enne Armando Lupoli

Nel tardo pomeriggio di oggi, in via Mazzini ad Arzano, si è verificato un agguato di matrice camorrista durante le ore di traffico. Sette colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro un'auto, causando la morte di Armando Lupoli, 38 anni. La vittima era considerata un elemento vicino alle attività della criminalità organizzata locale. La scena è stata rapidamente isolata dalle forze dell'ordine, che stanno indagando sull'accaduto.

Arzano. Camorra spietata e feroce. Nel tardo pomeriggio di oggi in via Mazzini è stato ucciso Armando Lupoli, 38 anni, ritenuto dagli inquirenti elemento più che orbitante in quello che resta del clan 167. Agghiaccianti le sequenze del delitto. L'uomo che era bordo di una Peugeot 3006, mentre percorreva via Mazzini di ritorno dalla vicina Casavatore, è stato affiancato da uno scooter, con a bordo due persone, vestite di nero e con i caschi integrali. Incuranti del traffico e dei pedoni, hanno esploso alcuni colpi, probabilmente ferendo l'obiettivo. Armando Lupoli, ha cercato di mettersi a riparo dai killer, accelerando la vettura. Ma nemmeno questo gli ha salvato la vita. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Arzano, agguato di camorra: spari contro un'auto nel traffico, ucciso il 38enne Armando Lupoli Leggi anche: Arzano, agguato di camorra: spari contro un'auto nel traffico, ucciso il 38enne Armano Lupoli Leggi anche: Agguato di camorra ad Arzano: morto 52enne, ferito un incensurato l Video