Arzano agguato di camorra | spari contro un' auto nel traffico ucciso il 38enne Armano Lupoli

Nel tardo pomeriggio di oggi, in via Mazzini ad Arzano, si è verificato un agguato di camorra durante il quale sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco contro un'auto in transito. Un uomo di 38 anni, identificato come Armano Lupoli, è stato colpito mortalmente. La scena si è svolta davanti agli occhi di alcuni testimoni, ma ancora non ci sono dettagli sulle responsabilità.

Arzano. Camorra spietata e feroce. Nel tardo pomeriggio di oggi in via Mazzini è stato ucciso Armano Lupoli, 38 anni, ritenuto dagli inquirenti elemento più che orbitante in quello che resta del clan 167. Agghiaccianti le sequenze del delitto. L'uomo che era bordo di una Peugeot 3006, mentre percorreva via Mazzini di ritorno dalla vicina Casavatore, è stato affiancato da uno scooter, con a bordo due persone, vestite di nero e con i caschi integrali. Incuranti del traffico e dei pedoni, hanno esploso alcuni colpi, probabilmente ferendo l'obiettivo. Armando Lupoli, ha cercato di mettersi a riparo dai killer, accelerando la vettura. Ma nemmeno questo gli ha salvato la vita.