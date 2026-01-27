Ultimissime Juve LIVE | i convocati di Spalletti per il Monaco Douglas Luiz torna all’Aston Villa

La rosa di Spalletti per la partita contro il Monaco è stata annunciata, con alcuni ritorni e novità nei convocati. La giornata ha visto aggiornamenti importanti sulla formazione e le ultime notizie dal mondo Juve, offrendo un quadro completo delle ultime ore in casa bianconera.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 27 gennaio 2026. Convocati Juve per il Monaco: tre assenze e un rientro per Spalletti. La lista ufficiale per l'ultimo match di Champions League. Ore 15.13 – Convocati Juve per il Monaco: tre assenze e un rientro per Spalletti. La lista ufficiale per l'ultimo match di Champions League Douglas Luiz Aston Villa, è tutto fatto: le ultimissime novità sul ritorno del centrocampista della Juve nel club londinese. Douglas Luiz Aston Villa, la volontà del calciatore di proprietà della Juve è chiara: le ultimissime novità Nel mondo del calcio, le trattative tra club e calciatori sono spesso al centro dell'attenzione. Douglas Luiz Aston Villa, è tutto fatto: le ultimissime novità sul ritorno del centrocampista della Juve nel club londinese L'articolo fornisce aggiornamenti sul trasferimento di Douglas Luiz dall'Aston Villa alla Juventus.

