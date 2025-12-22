Macron apre a Putin dopo il no all’uso degli asset russi Parigi vuole riprendere il dialogo con Mosca

Il consiglio europeo di giovedì, che avrebbe dovuto approvare l’utilizzo degli asset russi a favore di Kiev, ha invece rotto l’asse franco-tedesco. E mentre la Germania del cancelliere Friedrich Merz si è completamente accodata ai Paesi più intransigenti nella loro linea anti-russa (Polonia, Paesi Baltici e Scandinavi), Emmanuel Macron tenta di ricucire i rapporti diplomatici col Cremlino. La rottura dell’asse franco-tedesco. Come riportato dal Financial Times, mentre giovedì scorso il cancelliere tedesco Merz stava compiendo un ultimo tentativo per convincere i leader dell’Ue a utilizzare 210 miliardi di euro di beni sovrani russi per implementare un “prestito di riparazione” in favore di Kiev, si è reso conto di non avere un alleato fondamentale: Emmanuel Macron. 🔗 Leggi su Panorama.it

