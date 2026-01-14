Sabaudia apre il Punto Europa in Comune | supporto a cittadini e imprese sui fondi Ue

Sabaudia avvia il progetto “Punto Europa in Comune”, offrendo supporto a cittadini e imprese nella gestione e nell’utilizzo dei fondi europei. L’iniziativa, annunciata dall’Amministrazione comunale il 14 gennaio 2026, mira a facilitare l’accesso alle opportunità di finanziamento dell’Unione Europea, promuovendo uno sviluppo sostenibile e condiviso nel territorio. La manifestazione di interesse è aperta per l’affidamento della gestione del servizio.

