Sabaudia apre il Punto Europa in Comune | supporto a cittadini e imprese sui fondi Ue
Sabaudia avvia il progetto “Punto Europa in Comune”, offrendo supporto a cittadini e imprese nella gestione e nell’utilizzo dei fondi europei. L’iniziativa, annunciata dall’Amministrazione comunale il 14 gennaio 2026, mira a facilitare l’accesso alle opportunità di finanziamento dell’Unione Europea, promuovendo uno sviluppo sostenibile e condiviso nel territorio. La manifestazione di interesse è aperta per l’affidamento della gestione del servizio.
Sabaudia, 14 gennaio 2026 – L’Amministrazione comunale di Sabaudia annuncia l’avvio di una manifestazione di interesse per l’affidamento della gestione del “ Punto Europa in Comune ”. L’iniziativa, nata in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 20022025 e successiva all’approvazione da parte della Regione Lazio, mira a creare un punto di riferimento strategico per l’orientamento e il supporto ai finanziamenti nazionali ed europei. Si tratta di un passo importante verso l’innovazione e lo sviluppo del territorio. Punto Europa in Comune, gli obiettivi. Il “Punto Europa in Comune” avrà sede presso l’Infopoint “A. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Leggi anche: Inchiesta sui fondi Ue, Federica Mogherini si dimette dal Collegio d’Europa
Leggi anche: I giovani trasformano idee in imprese con supporto e incentivi, ecco come lo Sportello Sni diventa punto di riferimento a Messina
SABAUDIA | L’Istituto Rita Levi Montalcini apre le porte: nuovi Open Day l’11 e il 25 gennaio facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.