A Udine, un uomo di 31 anni dell'Alto Friuli è stato coinvolto in un procedimento legale per aver utilizzato un drone allo scopo di spiare l'ex partner tra il 2023 e il 2025. In seguito alle indagini, è stato emanato un divieto di avvicinamento nei suoi confronti. I dettagli dell'episodio sono stati depositati nella memoria del procedimento.

Per controllare ogni spostamento dell'ex fidanzata avrebbe fatto volare anche un drone sopra i luoghi che frequentava. Così, per quasi due anni, un uomo di 31 anni residente in alto Friuli avrebbe perseguitato la donna, arrivando a sorvegliarla dall'alto e a scattare fotografie di nascosto., Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Moggio Udinese hanno eseguito nei confronti dell'uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento e l'obbligo giornaliero di presentarsi in caserma. Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale di Udine nell'ambito di un'indagine per atti persecutori che sarebbero stati commessi tra il 2023 e il 2025. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Udine, usa un drone per spiare l'ex: scatta il divieto di avvicinamento

